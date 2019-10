Elbæk: Ikke Folketingets opgave at holde liv i kirken

Det blev videreført i år, og her var Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, at finde tirsdag formiddag i Hofteatret bag Christiansborg, hvor organisationen Humanistisk Samfund holdt en mere utraditionel åbning af Folketinget.

Det er en fast tradition, at Folketingets medlemmer deltager i åbningsgudstjenesten i Slotskirken, men sidste år fik ceremonien konkurrence af et nyt ikkereligiøst arrangement.

- Min egen personlige holdning er, at stat og kirke skal adskilles. Derfor synes jeg, det her er det rigtige at gøre, siger Uffe Elbæk.

- Men selvfølgelig har jeg respekt for, at andre går til gudstjenesten. Og det skal man bare blive ved med, siger han.

Pia Kjærsgaard (DF) deltager hvert år i den traditionelle gudstjeneste, og hun er ikke imponeret over den alternative åbning af Folketinget. Hun kalder det for et "kunstigt" arrangement og mener ikke, at Folketinget skal opfordre til mindre kristendom.

Uffe Elbæk mener dog ikke, at Folketinget skal have nogen interesser i folkekirken.

- Folketinget er ikke sat i verden for at holde liv i den danske folkekirke. Det skal den jo selv, siger han.

Karsten Hønge (SF) deltager også i Humanistisk Samfunds ceremoni. Han har aldrig deltaget i den traditionelle gudstjeneste, da han ikke er troende.

- Jeg tror, at mange får rigtig meget ud af at sidde i kirken, og det skal de da, om jeg så må sige, have min fulde velsignelse til, bare jeg kan slippe for det, siger Karsten Hønge.

Han ser det som en udmærket idé, at den ikke-religiøse ceremoni bliver en del af det officielle program på Folketingets åbning, som organisationen bag ønsker det.

Hønge mener ikke, at Folketinget og religion har noget med hinanden at gøre.

- De har ikke en snus med hinanden at gøre. Jeg synes, det ville være fint, hvis man skrev det (gudstjenesten, red.) ud af programmet, og så kunne de personer, der vil deltage, gøre det, uanset om det står i programmet.

- Til gengæld står det ikke mere fast i programmet, end at man ikke forventer, jeg deltager. Så med lidt mental overhalingskraft, så tror jeg, vi alle kan leve med, at nogle går i kirke, og vi andre kan gå til Humanistisk Samfunds ceremoni, siger Karsten Hønge.

Senere i dag skal han også fejre åbningen med Folketingets Øl Laug, hvor der, som navnet antyder, smages på øl.