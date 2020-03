Regningen per menneskeliv ser ud til at blive meget høj i forhold til, hvem man ellers kunne behandle, siger sundhedsøkonomer om den danske indsats mod coronavirus. Men vi er kommet over det stadie, hvor man satte de gamle ud for at dø på isen, lyder det fra en læge. (Arkivfoto)

Ekstremt dyrt at redde liv i coronakrisen

Hvert menneskeliv, der reddes under coronaepidemien, kan koste mellem en og to milliarder kroner. Ikke rationelt, siger sundhedsøkonomer.

Det kan blive endog meget dyrt for det danske samfund at redde menneskeliv under coronakrisen.

