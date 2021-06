Ekstraordinært retsmøde planlagt i sag mod drabstiltalt præst

Retten i Hillerød har berammet et ekstraordinært retsmøde i sagen mod den drabstiltalte præst Thomas Gotthard fra Frederikssund 3. august, skriver Ekstra Bladet. Formålet er muligvis at gennemføre sagen som en tilståelsessag.

Præsten er tiltalt for at have dræbt sin hustru, den 43-årige psykolog Maria From Jakobsen, og for at have skaffet hendes lig af vejen.

Efter planen skulle sagen mod præsten være indledt den 25. oktober ved Retten i Hillerød. Her er der afsat 16 dage til behandling af sagen.

Hos Nordsjællands Politi bekræfter anklager Anne-Mette Seerup over for Ritzau, at der onsdag blev berammet et nyt retsmøde i sagen. Men de oprindelige dage er stadig på programmet.

- Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt komme nærmere ind på, hvad der er formålet med retsmødet, fortæller Anne-Mette Seerup.

Hun afviser dog, at det skulle dreje sig om, hvorvidt Thomas Gotthard fortsat skal sidde varetægtsfængslet. Retten har allerede afsagt kendelse om, at han skal sidde fængslet frem til selve retssagen.

Dog har han ifølge retsplejeloven trods en sådan afgørelse mulighed for med jævne mellemrum at få vurderet grundlaget for sin frihedsberøvelse. Men det er altså ikke tilfældet.

Nordsjællands Politi fortalte i sidste uge, at man 3. juni ved Sundbylille nær Frederikssund havde fundet jordiske rester fra Maria From Jakobsen. Hun havde på det tidspunkt status af savnet, selv om man mistænkte, at hun var blevet dræbt.

Men siden hun forsvandt i slutningen af oktober, har politiet ikke før for nylig med sikkerhed kunnet sige, at hun er død.

Det var Thomas Gotthard, som udpegede det sted, hvor politiet gjorde fundet, og flere medier - herunder Ritzau - har tidligere erfaret, at Thomas Gotthard har tilstået drabet og bortskaffelsen af liget.

Derfor er det en mulighed, at retsmødet i august skal danne rammen om en tilståelsessag. Det foregår i praksis ved, at den tiltalte afgiver en forklaring, og anklagemyndigheden fremlægger de overordnede tekniske oplysninger i sagen.

Herefter er det op til dommeren at vurdere, om der er tale om en reel tilståelse, og at den stemmer overens med sagens øvrige oplysninger. Godtager dommeren tilståelsen, kan der afsiges dom med det samme.