Det er obligatorisk at have mundbind på i den offentlige transport - også på stationer. (Arkivfoto)

Ekstra vagter minder folk om mundbindet på stationer

For mange glemmer ifølge Nordsjællands Politi mundbind på stationer. DSB har vagter til at huske folk på det.

I lidt over tre uger har det været obligatorisk at have mundbind på i den offentlige trafik og på stationer.

Generelt er folk gode til at have det på i toget, men for nogle kniber det med at huske mundbindet på allerede på stationen.

DSB satte i sidste uge ind med ekstra personale, som skal minde passagerer om, at det ikke kun er i toget, men også på stationerne, at mundbind er obligatorisk.

Det fortæller DSB's informationschef, Tony Bispeskov.

- Allerede i sidste uge blev vi opmærksomme på, at brugen af mundbind på stationer og perroner er vigende.

- Folk er rigtigt gode til at huske at tage mundbind på inde i togene. Men når det kommer til stationer og perroner, er der en vigende brug af det, siger han.

Derfor satte DSB i sidste uge med ekstra servicevagter på Hovedbanegården i København og Banegården i Aarhus. Desuden har trafikselskabet indskærpet over for personalet, at de skal gøre passagererne opmærksomme på det.

Tony Bispeskov fortæller, at passagererne tager godt mod påmindelserne.

- I langt de fleste tilfælde siger folk, at det var noget, som de ikke var opmærksomme på.

- Som sagerne er lige nu, er det jo også kun i den offentlige trafik og områderne omkring busser og tog, at man skal have det på. Det er ikke alle, der lige har fanget det, så det hjælper vi med at huske dem på, siger han.

Nordsjællands Politi gik tirsdag morgen på Twitter også ud med en påmindelse til passagerer om at huske mundbindet:

- For mange borgere glemmer at tage mundbind på, når de færdes på stationsområder og kører med kollektiv trafik. Har du husket dit?

Politiet kan i sidste ende give en bøde, hvis en passager ikke vil tage mundbindet på eller forlade den offentlige transport og stationen. Endnu har Nordsjællands Politi ikke givet bøder.

Tony Bispeskov fortæller da også, at det er sjældent, at politiet må tilkaldes.

- Folk lytter. Det er klart, at ligesom i begyndelsen er der nogle episoder. Vi har måske én - maksimalt to - episoder om dagen, hvor vi må tilkalde politiet. Ellers har vi en god dialog med kunderne, siger han.

Rigspolitiet oplyser, at der indtil videre er uddelt 23 bøder, som gives, når folk uden mundbind eksempelvis ikke har villet forlade busser eller tog.