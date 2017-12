Ekstra busser skal kompensere for manglede letbane

Buskøreplaner og Rejseplanen var gjort klart til, at letbanen i Aarhus ville komme til at køre søndag.

Men lørdag klokken 13 meddeler Midttrafik, at letbanen ikke kommer til at køre søndag.

Derfor vil der blive indsat ekstra busser, som skal erstatte, at nogle busser stopper med at køre på grund af letbanen. Desuden vil det i Rejseplanen blive tilføjet, at man skal med en bus i stedet for med letbanen.

Rute 87 vil erstatte letbanen, indtil den er drift. Den vil køre fra Park Allé til AUH Skejby med busser hvert kvarter.

- Skulle letbanen ikke køre fra den 17. december, indsætter vi busser fra Park Allé til Skejby Sygehus.

- Rute 86 bliver ligeledes indsat mellem Nehrus Allé, Skejby Sygehus og Lystrup fra søndag, indtil letbanen åbner på strækningen, sagde Mette Julbo, presseansvarlig hos Midttrafik til TV2 Østjylland, lørdag formiddag.

I en tale lørdag siger Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard, at han ikke ved, hvornår letbanen kommer til at køre. Det bliver ikke i denne uge, som det ellers tidligere var meldt ud, at det muligvis kunne blive, lyder det.

Åbningen af letbanen er blevet forsinket med flere måneder. Oprindeligt skulle de første passagerer køre med 23. september.

Det måtte dog aflyses dagen før, da letbanen og selskabet, der skal drive den, Keolis, ikke havde fået de nødvendige sikkerhedsgodkendelser fra Trafikstyrelsen.