Ekstra Bladet dømmes for iscenesat indbrud - undgår straf

Yderligere to journalister og Ekstra Bladet har dog ifølge byretten overtrådt loven, men slipper for en sanktion. Deres straf bortfalder.

Det var en hændelse 10. januar 2016, som fik anklagemyndigheden til at rejse tiltale.

I forbindelse med programmet "Jagten" på TV3 havde undercoverjournalister lokket to tyveknægte til at begå indbrud.

I et lukket forum på Facebook havde journalisterne under dække bestilt indbruddet. Samtidig havde de i en lejet kælderlejlighed i Eliasgade placeret et eksemplar af Arne Jacobsen-stolen "Ægget", der var betrukket med rødt stof.

I planen indgik, at programmets vært senere skulle konfrontere de to indbrudstyve.

Ved indbruddet blev døren til lejligheden beskadiget, og Ekstra Bladet, som stod for programmet, hyrede straks en tømrer til reparationen.

Selv om udlejeren ikke havde anmeldt sagen, besluttede anklagemyndigheden alligevel efter langvarige overvejelser at rejse en straffesag. Tiltalen om hærværk blev rejst i november 2020, altså næsten fem år senere.

Frifindelsen af Nordic Entertainment Group skyldes, at selskabet ikke kendte til detaljerne i programmets tilblivelse.

En af de tre voterende i domsmandsretten har stemt for at frifinde samtlige tiltalte journalister og Ekstra Bladet.

Men flertallet på to har en anden holdning. For dem er det helt afgørende, at indbruddet skete i et lejet lokale, og at ejeren ikke var med på, hvad der kunne ske.

At Ekstra Bladet og to journalister findes skyldige i hærværk begrundes med, at de accepterede, at der ville ske ødelæggelse af en ting, der tilhørte en anden - altså døren.

- Indbruddet kunne være planlagt, sådan at det skete i Ekstra Bladets egne lokaler eller i et lokale, hvor ejeren havde givet samtykke til, at der blev begået et indbrud. Det var ikke nødvendigt at arrangere indbruddet i et lejet lokale, står der i dommen.

Straf bliver der ingen af. Det skyldes sagens alder, og at døren straks blev repareret.

Med til historien hører, at de to tyve blev vrede over at blive konfronteret af den nu frifundne tv-vært Miki Mistrati og hans følge. Tyvene er blevet dømt for at have truet journalisterne - men slipper for tillægsstraf.

Sagen har holdt seks advokater beskæftiget i flere dage. Den samlede regning er på cirka 290.000 kroner. Statskassen skal betale rub og stub, fremgår det af dommen.