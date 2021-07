Ekstra Bladet ansætter journalist dømt i Se og Hør-sag

Det bekræfter Henrik Qvortrup, der er ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet og selv har fået en dom i sagen, over for fagbladet Journalisten.

Ekstra Bladet har ansat journalisten Kasper Kopping, der i 2016 fik en dom for at være indblandet i Se og Hør-sagen.

Han er blevet ansat på Ekstra Bladet på underholdningsredaktionen.

Kasper Kopping fik i 2016 en dom på fire måneders betinget fængsel i sagen, hvor Se & Hør gennem en årrække fik en ansat hos IBM - kendt som tys-tys-kilden - til at overvåge de kendtes brug af kreditkort.

Oplysningerne blev brugt til at skrive historier om, hvor kendte personer holdt ferie - og hvad de brugte penge på.

Det ramte blandt andet kendisser som prins Joachim, skuespilleren Mads Mikkelsen, komikeren Casper Christensen og tv-værten Line Baun Danielsen.

Kasper Kopping og Henrik Qvortrup holdt i 2008 et møde med tys-tys-kilden. Her aftalte de, at kilden skulle levere informationer om kendtes brug af kreditkort mod en fast betaling på 10.000 kroner måneden.

Henrik Qvortrup, der dengang var chefredaktør på Se og Hør, blev i senere idømt et års betinget og tre måneders ubetinget fængsel samt 200 timers samfundstjeneste.

Henrik Qvortrup mener ikke, at historikken med Se & Hør-sagen bør få nogen til at undre sig over hans ansættelse.

- Nej, det kan jeg ikke. Han har fået et rap over fingrene. Det er et mindre rap over fingrene end mit, men han har fået et rap over fingrene, og det har han lært af. Nu er tavlen vasket ren, og vi ansætter ham, fordi han er dygtig.

- Jeg mener generelt, at man skal have en chance til. Men han er ikke ansat, fordi jeg synes, at det er synd for ham. Kun fordi han er dygtig, siger Henrik Qvortrup til Journalisten.

Henrik Qvortrup oplyser, at stillingen, som Kasper Kopping, har været slået op, og at det er i den forbindelse, at han har fået jobbet.