Eksploderede i ærlighed efter valglussing

Og siden 2015 har præstesønnen, der fylder 60 år 20. februar, verbalt revset sine modstandere i Folketinget fra sin position som medlem for Liberal Alliance.

Valget 5. juni blev en katastrofe for partiet, som Henrik Dahl tilsluttede sig i 2014. Det gjorde han for med egne ord ikke længere at være den skrivende ækvivalent til en holdningsmættet taxachauffør. Nu ville han tage ansvar.

Dagen efter det dårlige valg i 2019 åbnede Henrik Dahl for alvor op for posen.

Med hele sit retoriske talent hudflettede han ledelsen i sit eget parti, som han beskyldte for nepotisme og manglende kompetence.

- Vi har ført en dårlig politik under en utroværdig ledelse. Jeg er lettet. Nu kan man sige sandheden. Alle fornuftige mennesker i vores folketingsgruppe har jo godt kunnet se, at det var det glade vanvid, sagde han til Radio24syv morgenen efter valget og fortsatte:

- Det har skadet os enormt meget, at lade som om det gik fint. En blind mand kan jo føle med sin stok, at det gik ad helvede til.

Valget betød ikke et farvel til Henrik Dahl i Folketinget, da han fik et af de blot fire mandater, det skamskudte parti beholdt.

Og trods krav om exit efter svadaen plejede Henrik Dahl forholdet til gruppen med en undskyldning.

Dermed er der ikke udsigt til, at sociologen vender tilbage til rollen som "den evige tilskuer", han havde før sit politiske liv. Henrik Dahl var dog ikke en hvilken som helst tilskuer.

Med en kandidat i sociologi, en ph.d. fra CBS, en uddannelse som sprogofficer og en master i kommunikation fra University of Pennsylvania i rygsækken stemplede han hurtigt ind i debatten.

Gennembruddet kom med bogen "Hvis din nabo var en bil" fra 1997 om målgrupper, der siden er udkommet i oplag efter oplag. En plads som ekspert i "Kender du typen" på DR bragte hans ansigt ud i stuerne, inden det politiske liv gjorde det.