Ekspertgruppe: Danmark skal fortsat have beredskab mod corona

Danmark står et godt sted i håndteringen af corona, og det skal vi blive ved med at gøre.

- Den nuværende epidemiologiske situation for covid-19 i Danmark er overordnet set god, står der i rapporten.

- Udrulningen af vaccinationsprogrammet har medført en betydelig nedgang i indlæggelser, intensivophold og dødsfald relateret til covid-19, efterhånden som målgrupperne med størst risiko for et alvorligt forløb af covid-19 er færdigvaccineret.

- Dette er sket, til trods for at den mere smitsomme og alvorlige Delta-variant nu er den dominerende, står der.

Regeringen nedsatte i maj en ekspertgruppe, som skulle komme med anbefalinger til, hvordan regeringen og de enkelte ministeriet fremadrettet håndterer smitte og samfundsøkonomiske konsekvenser af corona.

Formålet med ekspertgruppen var at få lagt en langsigtet strategi for, hvordan corona skal håndteres i de næste år.

Ekspertgruppen anbefaler en beredskabsstrategi, der har to komponenter.

Den ene er, at man har et grundniveau af coronahåndtering, som balancerer mellem hensyn til epidemikontrol, samfundsøkonomi, trivsel, folkesundhed og frihed.

Den anden komponent handler om, at man skal have et beredskab, som "understøtter en hurtig eskalation af indsatsen, i tilfælde af at epidemien skifter til et mere kritisk stadie, for eksempel fordi der opstår nye bekymrende virusvarianter".

I ekspertgruppen har der siddet fem personer med både økonomisk og sundhedsfaglig viden.

De tidligere økonomiske overvismænd Torben M. Andersen og Michael Svarer sidder i gruppen med førstnævnte som formand.

Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut, professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet Jens Lundgren og Astrid Iversen, der er professor i virologi og immunologi ved University of Oxford i England, er de tre andre medlemmer af ekspertgruppen.