Artiklen: Eksperter vægter skolegang for de yngste over barer i genåbning

Eksperter vægter skolegang for de yngste over barer i genåbning

En genåbning af den fysiske undervisning for 0. til 4. klasse har højere prioritet end genåbningen af barer og værtshuse.

Det er en ekspertgruppe kommet frem til i en rapport, hvor eksperterne ud fra en række kategorier har vurderet, hvilke dele af samfundet der vil være muligt at genåbne først.

Kategorierne dækker over virkningen på smitteudbredelse, samfundsøkonomi, trivsel og folkesundhed samt betydningen for individuel frihed.

Ud fra de kategorier har ekspertgruppen vurderet 14 forskellige områder, der i øjeblikket er underlagt restriktioner som følge af coronapandemien.

Her vurderes det, at en genåbning af barer og værtshuse bør have den laveste prioritet, mens det bør have højeste prioritet at sende elever fra 0. til 4. klasse tilbage i skole.

DR har talt med Allan Randrup Thomsen, professor og virolog ved Københavns Universitet, som sidder med i ekspertgruppen.

Han fortæller, at de yngste elever er prioriteret højt med god grund.

- Det er både sundhedsmæssig og økonomisk højprioritet at få de mindste i skole igen, fordi det vil frigøre de arbejdende forældre, og børnene samtidig ikke er store smittespredere, siger Allan Randrup Thomsen til DR.

Til gengæld vurderer Allan Randrup Thomsen og resten af ekspertgruppen ikke, at det behøver haste med at genåbne barer og værtshuse.

I rapporten er det kun for betydningen af individuel frihed, at genåbningen af barer og værtshuse bliver vurderet vigtig.

Derudover vurderes barernes og værtshusenes virkning på smitteudbredelsen til at være høj.

- Der er jo alt for tæt og langvarig kontakt, folk er påvirket af alkohol, og økonomisk er det heller ikke den vigtigste branche at få i gang for samfundet, siger Allan Randrup Thomsen til DR.

Ekspertgruppen bag rapporten består af fagfolk indenfor sundhed, økonomi og samfundsforhold.

Rapporten, der er bestilt af regeringen, vil i næste uge skulle præsenteres over for Folketingets partier.

Herefter kan rapportens indhold inspirere til, hvordan rækkefælgen bør se ud, når genåbningen af Danmark på et tidspunkt finder sted.

I øjeblikket står de gældende coronarestriktioner til at vare frem til 7. februar.