Eksperter spår op mod 3200 daglige coronatilfælde i november

I de næste seks uger forventer ekspertgruppe at se en stigning i både antallet af smittede og nyindlæggelser.

I de næste seks uger kan Danmark forvente at opleve en stigning i antallet af nye coronatilfælde og nyindlæggelser.

Det vurderer ekspertgruppen for matematisk modellering i et nyt notat. Notatet er blevet delt af Statens Serum Institut (SSI), som står i spidsen for gruppen.

Ekspertgruppen estimerer, at der i midten af november vil være mellem 600 og 3200 nye coronatilfælde om dagen. Derudover vil der være mellem 25 og 110 daglige nyindlæggelser for coronapatienter.

Til sammenligning viser de seneste tal fra SSI, at der tirsdag var 1127 nye coronatilfælde og 32 nyindlæggelser.

Eksperterne har under corona haft til opgave at udvikle matematiske modeller til at belyse udviklingen af smittespredning Danmark.

I det nye notat har ekspertgruppen forsøgt at estimere den forventede udvikling i de daglige smittetal og nyindlæggelser i de kommende uger.

- Modellerne viser, hvordan det vil gå i et scenarie, hvor aktiviteten i samfundet og vaccinationstilslutningen begge svarer til det niveau, vi har nu, siger læge Camilla Holten Møller, som leder ekspertgruppen for matematisk modellering.

- Ud fra det regner vi stadig med at se en stigning i de daglige smittetal og nyindlæggelser i de næste seks uger.

- Men det er også stadig usikkert, hvor stor stigningen vil blive, siger hun i en pressemeddelelse.

Ekspertgruppen bemærker, at der er usikkerhed forbundet med estimaterne, da befolkningens adfærd kan ændre sig.

Det er også uvist, hvilken betydning efterårsferien har for smittespredningen.

Stadig vurderer ekspertgruppen, at der er større sandsynlighed for, at både smittetal og nyindlæggelser kan ende i den nederste del af spændet.

Det er især blandt de yngre og uvaccinerede, at eksperterne venter at se de fleste smittetilfælde.

- Men også blandt vaccinerede 12-59-årige forventes et betydeligt antal gennembrudsinfektioner.

- Det vil sige folk, der får påvist covid-19-smitte, selv om de er fuldt vaccinerede, og vaccinernes fulde effekt burde være trådt i kraft, lyder det fra ekspertgruppen.

Eksperternes modeller har ikke indregnet effekten af en tredje vaccination, som især ældre og særligt udsatte er blevet tilbudt den seneste tid.

Indtil videre er det tre procent af den danske befolkning, der er revaccineret.