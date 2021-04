Eksperter kulegraver danskeres sundhed efter coronanedlukning

Er der færre, der under coronanedlukningen er gået til læge, selv om de har haft symptomer på alvorlig sygdom?

Hvis det er tilfældet, hvilken betydning har det haft for udvikling af sygdomme, og hvad kan der gøres for at rette op på det forsømte?

Det er nogle af de spørgsmål, som et ekspertpanel under Danske Regioner skal belyse.