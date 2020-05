Eksperter kritiserer krav om visir i hjemmeplejen

Flere eksperter kritiserer myndighedernes krav om visir mod coronavirusset i hjemmeplejen.

Ifølge myndighedernes retningslinjer skal ansatte i ældreplejen og sundhedssektoren bruge enten visir eller maske, når de har tæt kontakt med visse patienter.

Men formanden for de praktiserende lægers faglige selskab DSAM, Anders Beich, siger, at det giver en falsk tryghed, da der findes ikke beviser for, at visirer alene beskytter mod coronavirus. Det skriver Jyllands Posten.

- Det er en skandale, at man nu som følge af retningslinjen bruger mange penge på visirer i hjemmeplejen og andre steder i tro på, at de yder beskyttelse mod smitte, siger Anders Beich til Jyllands Posten.

DSAM har gennemført en litteraturgennemgang af området.

Her står det ifølge Anders Beich, at visiret ikke kan erstatte mundbind, men kun kan bruges som et ekstra værn.

Anders Beich peger på, at studier viser, at 40 til 60 procent af de coronasmittede er blevet smittet af mennesker, der endnu ikke har symptomer, eller som aldrig får symptomer.

Derfor er en manglende beskyttelse enormt vigtig at påpege, siger han.

Anders Beich bliver bakket op af professor i virologi på Københavns Universitet Allan Randrup.

Han mener også, at visiret kun skal være en tilføjelse - ikke en erstatning for mundbindet.

- Visiret slutter ikke som mundbindet tæt om luftvejene ved mund og næse, så der er adgang på siden af visiret og nedenunder det, hvor du risikerer nærmest at suge luften og dermed viruspartikler ind, når du trækker vejret med visiret på, siger Allan Randrup til Jyllands Posten.

Både fagforbundet FOA og organisationen Dansk Sygeplejeråd kræver en forklaring fra myndighederne, skriver Jyllands Posten.

Sundhedsstyrelsen har ifølge Jyllands Posten ingen forklaring, men henviser til Statens Serum Institut, som afviser at svare.