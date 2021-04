Eksperter åbner for indendørs koncert eller håndboldkamp

En ekspertgruppe ser positivt på muligheden for at afholde større indendørs arrangementer, hvis publikum sidder ned. Det fremgår af nye anbefalinger, der kom fredag, og som Folketingets partier skal tage stilling til.

Dermed er der snart udsigt til at kunne deltage i arrangementer som indendørs koncerter, håndboldkampe, teaterstykker og biografforestillinger. Smitterisikoen vurderes at være middel.

Der er krav om et coronapas, som er et bevis på, at man enten er vaccineret, har været smittet inden for det seneste halve år eller har en negativ coronatest, der højst er 72 timer gammel.

Der skal være mindst en meters afstand mellem hver siddende tilskuer, og man skal bruge mundbind eller visir, når man ikke sidder på sin plads.

Folk skal opdeles i sektioner, hvor der maksimalt må være 500 tilskuere, som har retning mod en scene eller lignende.

Eksperterne forslår en genåbning i to faser, hvor ovenstående er del af fase 1.

Når alle over 50 år, der ønsker det, er vaccineret, kan fase 2 gå i gang.

Det betyder, at deltagere ikke behøver at have faste pladser længere, men at de fortsat skal være siddende. Der er heller ikke et krav om en meters afstand mellem hver siddende tilskuer, men der er et arealkrav på to kvadratmeter per person.

Indendørs arrangementer med stående publikum kan ikke gennemføres før fase 2 ifølge eksperterne.

Det er endnu uvist, hvornår de politiske drøftelser begynder. Men det ventes først at ske engang i næste uge.

Fredag vakte det opsigt, da eksperterne fastslog, at sommerens musikfestivaler ikke kan afholdes som normalt og slet ikke med overnattende gæster.

Heller ikke store markeder bør holdes til sommer.

Ekspertgruppen har haft til opgave at undersøge, hvordan man eventuelt kunne afholde festivaler og andre store arrangementer til sommer.