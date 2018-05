Eksperter: Uforståelige miljølove giver groteske resultater

Klager du over, at naboen har fået tilladelse til at opføre et skur på landet, må naboen ikke opføre skuret, før klagesagen er afgjort. Det sker, fordi klagen som udgangspunkt har opsættende virkning.

Klager du derimod over en tilladelse til at opføre en vindmøllepark tæt på din bolig, kan bygherren ufortrødent gå i gang med at rejse vindmøllerne. Det skyldes, at klagen som udgangspunkt ikke har opsættende virkning.