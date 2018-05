Eksperter: Milliarder i energiudspil er uden klimaeffekt

En lavere elafgift vil betyde et højere elforbrug og dermed et højere CO2-udslip, påpeger Peter Birch Sørensen, økonomiprofessor på Københavns Universitet og formand for Klimarådet, der rådgiver regeringen om grøn omstilling, over for Jyllands-Posten.

Foto: Henning Bagger/arkiv/Ritzau Scanpix