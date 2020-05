Eksperter: Ingen dokumentation for Mølbaks kritik af unge

Det skriver DR Nyheder, der er i besiddelse af notatet fra SSI.

Notatet er sendt til partierne i Folketinget, hvor flere sundhedsordførere har efterlyst dokumentation for Kåre Mølbaks kritik af de unge i den forgangne uge.

- Jeg ved, at det er en aldersgruppe, der nogle gange kan have svært ved at tænke sig om, men så må de prøve at snakke med sig selv og deres egen samvittighed, i forhold til at de også har et ansvar for samfundet.

Sådan lød det 30. april fra Kåre Mølbak, efter at opgørelser viste stigende smittetal blandt unge i teenagealderen.

SSI skriver dog i notatet intet om den adfærd, som Kåre Mølbak kritiserer de unge for.

I stedet fokuserer SSI på, at der i midten af april blev skruet op for testkapaciteten.

Det får flere sundhedsfaglige eksperter til at undre sig over Kåre Mølbaks udtalelser.

- Jeg synes stadig ikke, at det understøtter at komme med udmeldingen til de unge, siger professor i virologi og immunologi ved Aarhus Universitet Søren Riis Paludan til DR.

Kåre Mølbak baserede sine udtalelser på smittetal fra uge 15 til 17 i april.

Her viste det sige, at 11 ud af 100.000 i aldersgruppen 13 til 19 år nu var smittet med coronavirus - mere end en fordobling på tre uger.

Lars Jørgen Østergaard, professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital, mener at Kåre Mølbak har udtalt sig på et meget tyndt grundlag.

- Den information, der ligger i dokumentet, er mangelfuld i forhold til at kunne beskrive, hvad det egentlig er, der foregår, siger han.

Også på Christiansborg vækker notatet undren.

- Det er lidt vildt at drage de konklusioner, som man gør ud fra det notat. Det er tydeligt, at det er på et meget spinkelt datagrundlag, siger Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, til DR.

Det har ikke været muligt for DR at få en kommentar fra Kåre Mølbak.