Eksperter: Alternativets mail om intimbilleder er krænkende

Det vækker opsigt, at en mail blev sendt rundt i Alternativet med opfordringen om at indsende et intimbillede til en collage til en stambars jubilæum.

- Det er en helt vanvittig kultur.

- Det er udstilling af medarbejdere, selv om det ikke er med navns nævnelse, på den mest ydmygende måde, siger Marianne Vind, der i sit arbejde har fokus på ligestillingen og seksuelle krænkelser.

Den udlægningen er Ole Hasselbalch, professor emeritus i erhvervsret ved Aarhus Universitet, enig i.

Han har aldrig set noget tilsvarende.

- I arbejdsretligt henseende må man ikke sende sine medarbejdere sådan noget. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det virker seksuelt krænkende.

- Jeg har vanskeligt ved at se, at man ikke krænker folk ved at bede dem om at gøre noget som dette, siger Ole Hasselbalch.

Modtagerne af e-mailen kan på baggrund af ligebehandlingsloven gå til ligebehandlingsnævnet, hvis man føler sig krænket.

Selv hvis det er kulturen på en arbejdsplads, og de ansatte havde været med på idéen, er det krænkende ifølge næstformanden.

- Når det er en chef og medarbejdere, så er der et ulige magtforhold. Det er noget helt andet, hvis man er en flok venner til en julefrokost, for der er alle lige, og der kan man lave sjov med hinanden.

- Det er chefen, der bestemmer, om man har et job i næste måned, så selvfølgelig siger man ja til nogle ting, som måske går over ens grænser, fordi man gerne vil have et job om en måned også, siger Marianne Vind.

I mailen fra Alternativet skriver afsenderen, at man ikke behøver at deltage, hvis man synes idéen er dårlig.

Men det giver Marianne Vind ikke meget for.

- Det er meget alvorligt for en kultur, at nogen kan få idéen. Det siger lidt om kulturen på arbejdspladsen, siger hun.

I forbindelse med kommunal- og regionsvalget skal Alternativets valgfest holdes på LGBTQIA-baren Monastic.

Det er en bar for homoseksuelle og andre seksuelle minoriteter og skulle have mørkerum og sexgynge. De fjernes dog på valgdagen.

- Jeg er faktisk helt rystet over det, nu har jeg også læst, hvor de vil holde valgfest. Det passer ikke sammen med en arbejdsplads og et politisk parti, siger Marianne Vind.