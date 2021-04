Ekspertanbefalinger kan koste årets store spejderlejre

Flere af sommerens festivaler fik fredag noget nær dødsstødet, da en ekspertgruppe anbefalede, at det bliver uden overnatning.

At de to arrangementer er endt i samme kategori, bekymrer Morten Gade, der er generalsekretær i Det Danske Spejderkorps.

Han peger på, at der er stor forskel på deltagerne ved de to arrangementer.

- Vores 36.000 medlemmer er børn og unge, og de opfører sig på en anden måde, end hvis man er på festival eller til koncert.

- Derudover er der også markant andre rammer - der er for eksempel ikke alkohol involveret, siger han.

Som Morten Gade har forstået det, gælder anbefalingerne kun større arrangementer med over 500 deltagere.

Og hvis forsamlingsloftet - som det tidligere er lagt op til - bortfalder 11. juni, kan der altså godt gennemføres mindre spejderlejre.

Ifølge generalsekretæren er der i år færre spejderlejre med over 500 deltagere tilbage på tapetet end andre år.

- Nogle arrangementer er allerede aflyst, andre har siddet og ventet på de her anbefalinger for at se, om der skal sættes deltagergrænse på 499 eller på 800, som man måske håber.

- Så antallet af store spejderlejre kan nok tælles på en eller to hænder over sommeren, siger han.

Der er ikke besluttet, om anbefalingerne bliver en realitet - og i givet fald hvornår det så sker.

De skal nu bruges i politiske drøftelser. Det vides ikke, hvornår de starter. Men partierne er indkaldt til teknisk gennemgang af rapporten mandag.

Morten Gade ser gerne, at spejderlejrene adskilles fra musikfestivalerne, når anbefalingerne udmøntes i en politisk beslutning.

Han savner en forståelse af, at det er en anden type arrangementer, og så gerne en let forhøjet deltagergrænse for eksempel 1000 personer.

- Vi har fornuftige retningslinjer for, hvordan vi kan gennemføre udendørslejre under meget betryggende forhold.

Han peger på Kulturministeriets retningslinjer for udendørs foreningsliv. Her anbefales blandt andet til en meters afstand mellem personer.

- Under de retningslinjer tror jeg godt, man kan gennemføre mange arrangementer, lyder det fra Morten Gade.