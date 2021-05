Ekspert i spionsag: Konflikt bunder mere i politik end religion

Her er tre mænd fra ASMLA tiltalt for på dansk jord at have bistået en saudiarabisk efterretningstjeneste med at spionere mod Iran, blandt andet vedrørende militære forhold.

Mændene har rod i provinsen Khusistan omkring byen Ahvaz i det sydvestlige Iran. Området har et arabisk mindretal, som i vid udstrækning er sunnimuslimer, og som dermed også er et religiøst mindretal i Iran, hvor shia-islam er statsreligion.

Claus Velling Pedersen har til sagen udarbejdet en erklæring, som senioranklager Henrik Aagaard mandag har læst op og efterfølgende stiller spørgsmål til.

- Man har det med at fremhæve religion, men jeg vil sige, at nationalpolitiske interesser kommer i første række, lyder det fra Velling Pedersen, efter at anklager Aagard har spurgt ind til de religiøse forskelle.

Velling Pedersen fortæller, at Iran anser de øvrige golfstater, navnlig Saudi-Arabien som den største trussel mod iranske interesser. Og en af kamparenaerne er provinsen Khusistan, som er rig på ressourcer.

- Iran ser en fare for, at Saudi-Arabien kan infiltrere den del af Iran, hvor størstedelen af bruttonationalproduktet i form af olie og naturgas kommer fra, fortæller Claus Velling Pedersen.

De tre ASMLA-medlemmer har holdt til Ringsted. I efteråret 2018 blev de sigtet for at billige et terrorangreb på grund af ytringer i diverse medier efter et angreb på en iransk militærparade i Ahvaz 22. september 2018.

I første omgang fik de lov til at være på fri fod, men i februar 2020 blev de anholdt og varetægtsfængslet. De blev sigtet for at bistå en saudiarabisk efterretningstjeneste. Siden kom sagen også til omfatte økonomiske støtte til grupper, der anses som terrororganisationer.

En af de tiltalte er stifter af ASMLA. Ham planlagde en iransk efterretningstjeneste at likvidere - muligvis på dansk grund. En norsk-iraner blev i sidste uge i Østre Landsret idømt syv års fængsel for at indgå i planlægningen.

Ifølge Claus Velling Pedersen er det ikke unormalt, at Iran opererer på den måde. Der er flere eksempler fra både Frankrig og Holland, hvor iranske agenter har været på spil.

- Iran har generelt en sikkerhedsmæssig politik om at flytte konflikter så langt væk fra sine grænser som muligt, fortæller Claus Velling Pedersen.

Den politik kommer blandt andet til udtryk i de såkaldte stedfortræderkrige i blandt andet Libyen og Syrien, hvor iranerne og saudierne støtter stridende parter på forskellig vis.

Og sagen mod de tre tyder altså på, at denne stedfortræderkrigsstrategi har bredt sig helt til Ringsted, 5000 kilometer fra Teheran.

De tre tiltalte mænd nægter sig skyldige i alle anklager.