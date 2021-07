Ekspert: Smittetal har lille betydning for sygehusene

De 844 positive prøver er fundet via 81.811 PCR-test, hvor man bliver podet i halsen. Dermed var det 1,03 procent af prøverne, der påviste smitte.

Det kaldes også positivprocenten.

Der er også taget 136.608 antigentest - også kaldet lyntest. Men de tæller ikke med i de officielle smittetal på grund af usikkerhed.

Der er mandag 50 indlagte med coronavirus. Det er tre færre i forhold til søndag, hvor der var 53 indlagte.

Dermed er der nu det laveste antal indlagte siden tirsdag den 13. juli, hvor der var 47 indlagte.

Der er ni personer indlagt på intensiv mod ti dagen før. Der er otte indlagte, der bruger respirator til at få hjælp til at trække vejret, hvor tallet var ni søndag.

Det mener anæstesilæge og formand for Lungeforeningen, Torben Mogensen, ikke er bekymrende tal.

Han påpeger, at det primært er de unge, der bliver smittede, og at det er med til at holde presset på sygehusvæsenet nede. Selv om nogle unge indlægges, er det oftest i kortere tid.

- Smitten er fortsat i den høje ende, men betydningen for hospitalsvæsenet er meget lav. Så alt i alt kører det stille og roligt.

Der har det seneste døgn ikke været dødsfald relateret til coronasmitte.

Tallet har ligget på mellem nul og en død om dagen siden 19. juni.

Torben Mogensen mener, at der er plads til en lempelse af restriktionerne i august, men vurderer, at det ville være en fordel af bibeholde coronapasset til en start.

- Det vil være en rigtig god idé at prøve at fange smitten ved, at folk skal have coronapas, siger han.

Han vurderer, at man eksempelvis godt kan lempe på restriktionerne i kirkerne.