Ekspert: Dansk forhold til Indien normaliseres over tid

Selv om Danmark åbner et dansk kulturinstitut i New Delhi, så varer det længe, før forholdet til Indien er normaliseret. Inderne husker stadig sagen om våbensmugleren Niels Holck, som Østre Landsret ikke ville udlevere.

Det vurderer seniorforsker Neil Webster fra Dansk Institut for Internationale Studier (Diis), efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har oplyst om det nye institut.

- Jeg tror ikke, at man kan sige, at det bliver et normalt forhold. Det tager tid. Det er en langt mere alvorlig sag i deres øjne, end den måske er i Danmark, siger Neil Webster.

- Men det er en god ting at åbne kulturinstituttet. Jeg tror, at der er en del respekt for Danmark. Men det vil tage tid.

Løkke møder Indiens premierminister, Narendra Modi, ved det nordisk-indiske topmøde i Stockholm tirsdag.

- Indiens globale rolle er betydelig såvel politisk som økonomisk og kulturelt, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Oprettelsen af et kulturinstitut vil styrke Danmarks synlighed i Indien og være med til at give et løft til de kulturelle og mellemfolkelige forbindelser mellem Indien og Danmark.

I 2013 ville instituttet skabe en afdeling i Indien. Ansøgningen blev aldrig besvaret på grund af sagen om Niels Holck. Han flygtede fra Indien efter at have smidt flere ton våben ned til indiske oprørere.

I november 2017 søgte instituttet igen og har fået tilladelse fra det indiske udenrigsministerium.

- Gensidig udveksling af kunst og kultur vil være med til at bygge bro mellem Danmark og denne kolossale nation, siger Lars Løkke Rasmussen.

Neil Webster mener, at danske virksomheder kan eksportere øl, medicin og vindmøller til Indien. Der er en voksende middelklasse i landet, påpeger han.

- Der er mange muligheder for, at Danmark kan udvikle sin handel og forbedre forholdet til Indien, mener Neil Webster.