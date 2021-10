Mette Gjerskov (S) sygemelder sig for en periode. (Arkivfoto)

Eksminister sygemelder sig på ubestemt tid

Mette Gjerskov, tidligere minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, har siddet i Folketinget siden 2005.

Tidligere minister og nuværende folketingsmedlem Mette Gjerskov (S) sygemelder sig.

Det skriver hun på Facebook torsdag i forbindelse med Folketingets åbningsdebat.

- Jeg deltager ikke i åbningen af Folketinget i år, fordi jeg har været nødt til at sygemelde mig i en periode. Det føles mærkeligt efter at have deltaget siden 2005, skriver hun.

Fra 3. oktober 2011 til 9. august 2013 var Gjerskov minister for fødevarer, landbrug og fiskeri.

- Jeg har konsulteret kloge folk i sundhedsvæsenet og fået en meget kraftig opfordring til at trække stikket i en periode, så jeg kan blive udredt og især få styr på de mange smerter i bevægeapparatet, jeg har døjet med de sidste par år. Jeg har åbenbart ikke taget de forskellige alarmsignaler alvorligt nok.

- Jeg er ved godt mod og er i meget kompetente hænder, så selv om det kan tage noget tid, er jeg sikker på, at jeg er fit for fight som vanligt, når jeg er tilbage, skriver Gjerskov på Facebook.

Gjerskov er blandt andet kendt for at have gået imod sit partis linje i udlændingepolitikken.

I 2018 mistede den tidligere minister posten som udviklingsordfører, fordi hun ikke ville støtte det såkaldte burkaforbud.

Gjerskov blev siden hen taget til nåde og gjort til ordfører for miljø og verdensmål. De poster havde hun også indtil sin sygemelding.