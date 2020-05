Eksiliraner om oprørsgruppe: Mine medstiftere er henrettet

Manden var - og er stadig - leder af bevægelsen ASMLA, som det iranske regime anser for at være en terrororganisation.

Frygt for en forestående anholdelse fik en nu 50-årig iraner til at flygte ud af sit hjemland tilbage i 2006.

Bevægelsen kæmper for, at et område omkring storbyen Ahvaz i den sydvestlige del af Iran løsriver sig og får arabisk selvstændighed.

Inden mandens flugt var flere medlemmer af bevægelsen blevet anholdt og henrettet. Og hans hustru og børn var blevet tilbageholdt.

Det fortæller iraneren, som siden sin flugt fra Iran har boet i Danmark - senest i Ringsted. Han er indkaldt som vidne i Retten i Roskilde i en sag, hvor han spiller en af hovedrollerne.

En 40-årig norsk-iransk mand er tiltalt for at have spioneret mod vidnet på vegne af en iransk efterretningstjeneste og for at have deltaget i planlægningen af et attentat mod manden.

Otte politibetjente - heraf flere tungt bevæbnede - holder opsyn langs retslokalets vægge og vidner om sagens alvor.

Uden for retsbygningen holder flere betjente vagt bevæbnet med geværer.

Den 50-årige iraner i eksil er flankeret af en advokat på sin venstre side og en dansk-persisk tolk på sin højre side.

- Jeg fik oplysninger om, at der var forsøg på, at jeg skulle anholdes, og jeg formåede at rejse ud, inden det skete.

- Flere af vores mænd blev anholdt forinden, og 14 medlemmer af vores bevægelse blev henrettet, fortæller han om tiden, inden han kom til Danmark via Syrien som FN-flygtning.

Han er ikke i tvivl om, at han var truet på livet på grund af sit engagement i ASMLA, som han var med til at stifte i 1999 og siden har været formand for.

Bevægelsens fulde benævnelse er Arab Struggle Movement for the Liberations of Ahvaz.

- Vi er et folk, der er besat af Iran, og vi kæmper og forsvarer os mod besættelsesmagten, forklarer han om organisationens arbejde.

Men det iranske regime ser ikke med milde øjne på bevægelsen.

- I iransk lovgivning er det sådan, at enhver, som kæmper mod det iranske regime, betragtes som en person, der kæmper mod Gud og profeten, og derfor skal vedkommende henrettes, siger vidnet.

Foruden den 50-årige eksiliraner var flere andre iranere fra Ahvaz med til at stifte ASMLA i 1999. Den ene blev likvideret i Holland i 2017.

Det er et drab, som ingen er blevet dømt for, men flere iranske diplomater er som følge af drabet blevet udvist af Holland.

De resterende medstiftere af ASMLA er ifølge vidnet blevet henrettet i Iran.

Eksiliraneren er selv sigtet i en anden sag for spionage i Danmark til fordel for Saudi-Arabien - Irans ærkefjende i regionen.