Eksborgmester går i haserne på magthaverne

Fra 1977 til 1983 var han folketingsmedlem for Fremskridtspartiet, og efter at han stoppede i Folketinget i 1984 efter en kort periode som løsgænger, meldte han sig ind hos De Konservative.

Uffe Thorndahl har aldrig været bleg for at gå ind i en konflikt. Den tidligere borgmester i Hørsholm Kommune, som mandag 27. september fylder 80 år, har været ude i en del slagsmål gennem årene.

Ved kommunalvalget i 1989 erobrede han en plads i kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune, hvor han sad i hele 20 år.

Fra 2001 og de efterfølgende otte år var han kommunens borgmester - dog ikke som konservativ politiker i alle årene.

I 2008 meldte Uffe Thorndahl sig nemlig ud af partiet. Det skete efter hans eget udsagn, efter at han havde fået et ultimatum af sit parti om at stoppe sin kritik af daværende finansminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Uffe Thorndahl havde efter at have set aktindsigter anklaget Løkke for i sin tid som amtsborgmester i Frederiksborg Amt - hvor Thorndahl var med i amtsrådet - at have benyttet sig af offentlige midler til at købe ting til privat brug.

- Det Konservative Folkepartis ledelse har - stærkt presset af Venstre formoder jeg - givet mig et valg, og jeg har valgt min ytringsfrihed, sagde Uffe Thorndahl dengang.

Og det mente han bogstaveligt. I 2009 anmeldte han sin nu forhenværende konservative partifælle Bendt Bendtsen til politiet for at have modtaget bestikkelse fra virksomheder i forbindelse med jagt- og golfarrangementer.

Uffe Thorndahl, der er uddannet civilingeniør, har også sendt en klage afsted, som har kostet en minister posten. Det var hans daværende hustru, Bente Juncker (CD), som i 1994 måtte gå af som socialminister efter kun to uger i embedet.

Det skete, efter at det kom frem i pressen, at parret nogle år forinden havde klaget over støjen fra en gruppe psykisk handicappede naboer til parrets sommerhus på Møn.

Uffe Thorndahl havde beskrevet larmen som sammenlignelig med grise i fodringstid. Da Bente Juncker senere kom med udokumenterede anklager mod de psykisk handicappedes institutionsleder, røg hun ud som minister.

Efter sin pensionering er Uffe Thorndahl, der nu bor på Møn, fortsat med at gå efter magthaverne som en meget aktiv ansøger af aktindsigt.

Det førte i 2016 til, at Vordingborg Kommune besluttede, at det skulle være muligt at opkræve betaling for aktindsigt.