Eks-bokseren Patrick Nielsen, der er med i rockerklubben Satudarah, sigtes for et groft overfald på en kvinde. (Arkivfoto)

Eks-bokser Patrick Nielsen sigtes for overfald på kvinde

Den tidligere bokser og nu Satudarah-rocker Patrick Nielsen er onsdag formiddag blevet fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Glostrup.

Her er han blevet mødt af en sigtelse om at have overfaldet en kvinde i weekenden, skriver Ekstra Bladet. Patrick Nielsen erkender sig delvist skyldig.

Han sigtes ifølge avisen for på en adresse i Albertslund at have trukket en kvinde ned på jorden og ned af en trappe til en kælderskakt, hvor han ruskede rundt i hende, slog og trampede hende på hovedet og halsen, så hun ikke kunne få vejret.

Ifølge sigtelsen tog han også kvælertag på hende, så hun besvimede.

Den tidligere bokser nægter dog at have taget kvælertag og afviser, at der er tale om grov vold.

Dørene ved retsmødet er blevet lukket. Derfor holdes det hemmeligt, hvad Patrick Nielsen nærmere forklarer.

Patrick Nielsen var i tiden efter superstjernen Mikkel Kesslers farvel til boksesporten et af dansk boksnings mest lovende navne.

Men han har ikke været i bokseringen siden oktober 2019. I 2015 var han i ringen fem gange med fem sejre til følge, men siden blev det blot til fire kampe, og to af disse tabte han.

I juli 2020 offentliggjorde Patrick Nielsen, at han var optaget som såkaldt "prospect" i rockerklubben Satudarah. Ifølge Ekstra Bladet er han for nylig forfremmet til fuldgyldigt medlem.

Patrick Nielsens karriere som professionel bokser bød på 33 gange i ringen med 30 sejre og tre nederlag.