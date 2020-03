Artiklen: Ejer af værtshus sigtes for at overtræde corona-lov

Ejeren af et værtshus i Odense er en af de første, der står til en bøde for at have overtrådt de nye regler, som skal hindre spredning af coronavirus.

Manden af værtshuset er fredag aften blevet sigtet og vil nu modtage et bødeforelæg på 5000 kroner, oplyser vagtchefen ved Fyns Politi.

- Vi mener, at der er tale om en helt bevidst handling, forklarer vagtchef Ehm Christensen.

Politiet rykkede ved 20.30-tiden ud til det nordlige Odense på baggrund af et tip.

I værtshusets baglokale var der tændt stearinlys, og der blev ifølge politiet serveret for flere gæster.

Dette er imidlertid i strid med en ny bekendtgørelse, som trådte i kraft onsdag. Reglerne i bekendtgørelsen indeholder en række forbud, og overtrædelse kan medføre bøde.

Hvis reglen om lukning af værtshuse, restauranter og butikker brydes, skal der gives en bødestraf på 5000 kroner, fremgår det af en meddelelse fra landets øverste anklager, Rigsadvokaten, onsdag.

De skrappe forbud er indført for at hindre Covid-19 i at udvikle sig for hurtigt.

Blandt andet er forsamlinger på flere end ti personer nu også forbudt. En overtrædelse kan give en bøde på 1500 kroner, og rigspolitichef Thorkild Fogde kom fredag med en formaning om, at det nu ville være slut med rådgivning og henstilling fra politiets side.

- Nu er indkørings- og tilvænningsperioden overstået. Nu vil loven blive håndhævet, advarede Thorkild Fogde.

- Det betyder ikke, at politiet ikke vil være i dialog med folk. Men det betyder, at vi vil give bøder for at få loven overholdt.

Over de seneste par dage har flere borgere benyttet det gode vejr til at mødes udendørs, og det bekymrer rigspolitichefen.

- Vi er nødt til at holde afstand derude. Samfundet investerer ikke milliarder af kroner i at dæmpe smittet for at se forsamlingsforbuddet blive overtrådt, sagde Thorkild Fogde.

Fredag aften kan flere vagtchefer hos politiet fortælle, at betjente generelt er mødt med forståelse hos borgerne.

På Twitter lød der fra Østjyllands Politi lige frem "stor ros" til borgerne, efter at der var blevet ført tilsyn flere steder.

"Tilsynene har ikke givet anledning til nogle sager. Stor ros for I følger myndighedernes anvisninger".