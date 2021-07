Ejendomsvurderinger står til at ramme skævt

Det gamle system blev skrottet i 2013 netop på grund af alt for store fejlskud.

Det er dog ikke muligt at lave et system, der rammer rigtigt hver gang. Derfor vil der være vurderinger, der ikke passer med boligens egentlige værdi på markedet.

Det siger boligøkonom Curt Liliegreen, der er direktør i Boligøkonomisk Videncenter.

- Man kan ikke ramme meget højere end 71 procent, og det er der en række tekniske årsager til. Men det er ikke muligt at regne 100 procent korrekt.

- Jeg havde dog håbet, man var kommet en anelse højere op. Måske 75-78 procent frem for 71, siger han.

Træfsikkerheden er den andel af de handlede boliger, hvor vurderingen rammer inden for plus eller minus 20 procent af handelsprisen.

Hvis det er gældende for 71 procent af boligerne, så står de sidste 29 procent til en ejendomsvurdering, der rammer mere end 20 procent ved siden af.

Ifølge Curt Liliegreen svarer det til 391.500 ejerboliger.

Det nye system er blandt andet baseret på såkaldt observerede handler. Det vil sige, at man ser på prisen på solgte boliger i området for at vurdere en pris.

Der er dog steder med færre handler, og derfor kan det være svært at lave korrekte ejendomsvurderinger her.

Det er især i landdistrikter som Tønder, Odsherred, Lolland og Langeland, der bliver ramt - igen - vurderer Curt Liliegreen.

- Problemet er, at når man skal finde nogle naboejendomme, som er blevet handlet, så er de blevet handlet for mange år siden eller ligger mange kilometer væk.

- Og prisskøn baseret på huse, der ligger kilometer væk, er usikre og derfor ikke så meget værd, siger han.

Allan Malskær, formand i Parcelhusejernes Landsforening, er ærgerlig over, at 29 procent af ejendomsvurderingerne formentlig vil ramme skævt.

- Vi er ikke overraskede over det. Vi vidste godt, at der kommer til at blive mange skæve vurderinger. Men det mener vi, er politisk uacceptabelt, siger han.

Skatteminister Morten Bødskov (S) skriver i et skriftligt svar til Børsen, at Vurderingsstyrelsen vil lave op mod 400.000 manuelle kontroller af de 1,7 millioner nye vurderinger. Heraf 265.000 på huse.

- Det er min forventning, at dette - og input fra borgerne i den såkaldte deklaration - vil forbedre kvaliteten og øge træfsikkerheden af de nye vurderinger.

- Jeg vil også gerne sige, at der en naturlig grænse for, hvor træfsikre resultater kan være. I sidste ende er der tale om en vurdering. Det er jo derfor, vi i fællesskab har besluttet et forsigtighedsnedslag på 20 procent, selv om usikkerheden jo går begge veje, skriver ministeren.

Forsigtighedsnedslaget betyder, at boligejerne kun betaler skat af et beløb, der svarer til vurderingen minus 20 procent.

De første nye vurderinger ventes at kunne blive sendt ud i efteråret. De sidste er der forventning om at kunne sende ud i 2023.