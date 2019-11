Ejendomsmægleren med det alsidige cv

I dag lever hun af at sælge ejendomme, men bruger også sin tid på at hjælpe dyr i nød. Onsdag den 27. november fylder hun 60 år.

Hun er et kendt ansigt og har arbejdet med alt fra politik til huse og tv.

Pernille Sams' karriere begyndte i det politiske. I starten af 1980'erne arbejdede hun som jurist for den konservative folketingsgruppe.

I 1987 blev hun så selv valgt til Folketinget. Her nåede hun blandt andet at blive næstformand for folketingsgruppen og erhvervs- og boligordfører.

Det kan være, at hendes ordførerskab inspirerede hende til det næste karrierehop.

For siden sit farvel til Slotsholmen i 2001 har hun brugt uddannelsen som ejendomsmægler til at drive sit eget firma med speciale i at sælge dyre boliger - såkaldte liebhaverejendomme.

Firmaet Pernille Sams Ejendomsmæglerfirma fylder ligesom Pernille Sams selv rundt. Det er i år 20 år siden, hun stiftede det.

Hendes navn blev for alvor landskendt, da hun i 00'erne trådte ind i stuerne i boligprogrammet "Liebhaverne".

I programmet, der kørte på TV2, vurderede hun eksklusive ejendomme sammen med makkeren Jan Fog.

Pernille Sams har haft et utal af bestyrelsesposter. Hun har siddet i bestyrelsen i Sund & Bælt, der driver de faste forbindelser over Storebælt, Øresund og engang også Femern Bælt.

I dag sidder hun i bestyrelsen hos Dansk Ejendomsmæglerforening og i repræsentantskabet for pensionsforeningen Velliv.

Hun er også formand for World Animal Protection Danmark. Organisationen arbejder for at beskytte dyr mod udnyttelse og mishandling, og det ligger Pernille Sams' hjerte nært.

- Det ligger mig meget på sinde, at dyr skal have et godt liv, behandles ordentligt og med respekt, sagde hun i 2017, da hun blev udnævnt som formand.

Pernille Sams er gift med Preben Pamsgaard. De har været gift i over 30 år.