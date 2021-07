Efterspørgslen på rejsepasset halter efter sidste år

Det bekræfter Aske Mastrup Wieth-Knudsen, der er underdirektør i DSB, om passet, der giver mulighed for at rejse frit rundt i Danmark i otte sammenhængende dage i løbet af sommeren.

Efter godt en måned er der således blevet solgt 39.000 ud af de 100.000 rejsepas, som er blevet sat til salg. Sidste år blev alle 50.000 solgt på fire dage.

- Jeg havde gerne set, at vi havde fået solgt mere, siger Aske Mastrup Wieth-Knudsen.

- Men det, vi kan se, er, at folk afventer for at se, om de kan komme afsted på udlandsrejse, og derfor køber de senere.

Med til at underbygge det, blev der hen over weekenden solgt knap 3000 rejsepas. 40 procent af dem blev købt til denne uge, mens 37 procent blev købt til brug i næste uge.

Det er dog svært at svare på, om samtlige rejsepas bliver udsolgt i år.

- Med det marked, som vi har lige nu, er det svært at forudse, hvad der kommer til at ske, lyder det.

Rejsepasset bliver solgt gennem DSB, men er et samarbejde på tværs af trafikselskaber i hele Danmark og dermed også på tværs af transportmidler som bus, tog, metro og letbane.

Det er en del af regeringens sommerpakke og giver mulighed for at rejse rundt i Danmark i otte dage i perioden 26. juni til 8. august. Det koster 399 kroner for voksne og unge over 15 år.

De 100.000 rejsepas blev sat til salg 15. juni og kan købes frem til 1. august.

Hos DSB har man også valgt at sætte en million af de billigere orangebilletter til salg hen over sommeren.

Af dem er der på nuværende tidspunkt blevet solgt 308.000.