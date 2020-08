Efterskoler melder klar til coronatryg skolestart

- Skolerne har brugt rigtig meget tid på at sikre sig, at skolestarten kommer til at ske i tryghed i forhold til corona.

Men restriktionerne vil ikke grundlæggende ændre på elevernes oplevelse af, hvad det vil sige at gå på efterskole, vurderer han.

- At starte på efterskole er jo et bombardement af nye ritualer, rutiner og regler, som man skal indordne sig efter, siger Torben Vind Rasmussen.

- I år bliver coronarestriktionerne en væsentlig del af de regler, som de vil møde. Men det bliver blot en af mange. Så jeg tror, at de vil opleve, at sådan er det at gå på efterskole, og så vil de glæde sig over det.

Eleverne skal ifølge myndighedernes retningslinjer deles op i primærgrupper på højst 25-30 elever.

Eleverne må inden for grupperne være tætte på hinanden - og de skal bo, dele bade- og toiletfaciliteter og spise i disse grupper.

På Ollerup Efterskole på Fyn glæder forstander Mette Sanggaard Schultz sig til at tage imod de nye elever med en velkomst, der bliver lidt anderledes end normalt.

Den første dag skal eleverne møde forskudt, de må højst have to forældre med - og fællessang bliver der søndag ikke noget af.

Men Mette Sanggaard Schultz fortæller, at skolen har arbejdet med ministeriets retningslinjer for at tilpasse dem til skolens værdier.

- Vi har valgt at gøre det på en måde, så det stemmer overens med, hvad vi gerne vil med det store fællesskab på skolen, siger hun.

Til at begynde med har skolen besluttet, at ingen elever må besøge hinanden på værelserne for at undgå ekskluderende fællesskaber, hvor eleverne sidder på værelser, som kun nogle har adgang til.

- Vi vil gerne bruge restriktionerne til at starte en samtale med eleverne om nogle vigtige emner, som ikke bare handler om corona, men om hvilket fællesskab vi gerne vil skabe sammen, siger forstanderen.

- Selv om der er corona, og nogle af rammerne i hvert fald til en start bliver anderledes, så tænker jeg ikke, at læringen og dannelsen bliver anderledes for årets elever.