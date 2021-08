Efterskoler klar til unge med få sociale erfaringer efter corona

Det skyldes, at de ikke har kunnet øve sig særligt meget på at være sociale i deres teenageår, siger Torben Vind Rasmussen, der er formand for foreningen Efterskolerne.

Flere unge, der i disse dage flytter ind på landets efterskoler, kan have brug for lidt ekstra tid til at falde på plads socialt.

- Vi har haft to år med corona, hvor fester og store arrangementer som koncerter, musicals, gymnastikopvisninger og fodboldturneringer ikke er foregået. Derfor har vi en generation af unge, der er understimulerede på sociale aktiviteter på grund af corona, siger han.

- Der kommer måske nogle elever, der har færre sociale teenageerfaringer. De har jo haft to år med reducerede skoleerfaringer, siger Torben Vind Rasmussen.

Selv om der endnu ikke er udgivet forskning om, hvordan de unge reagerer efter en nedlukning, kan efterskolerne have ret.

Det vurderer Carsten Lyng Obel, der er forsker i børn og unges mentale sundhed hos Aarhus Universitet.

- Der er ingen tvivl om, at man mister noget øvetid i at være ung og at navigere socialt på en ordentlig måde. Det bliver spændende at se, hvor meget det betyder, siger han.

- Ud fra en teoretisk ramme kunne man sagtens forestille sig, at det er noget, de skal øve sig lidt på, siger Carsten Lyng Obel.

Han bakker derfor op om, at skolerne prøver at klæde de unge bedre på socialt.

- Jeg tror, det er meget fornuftigt at gøre lidt ekstra ud af det. Jeg tror, de unge er kompetente, og de skal have noget øvetid på at blive bragt sammen socialt. Så man kan måske være opmærksom på, at det kræver lidt mere tid, end det plejer, siger Carsten Lyng Obel.

Han opfordrer også forældre til at forberede deres børn.

- Man kan tage nogle gode samtaler med dem, i stedet for at de sidder foran en skærm. Så giver man dem lidt træning i at navigere socialt.