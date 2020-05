Efterskoler kan byde elever velkommen hjem fra 18. maj

Folketingets partier er enige om at genåbne efterskoler som del af anden fase, men først fra 18. maj.

Genåbning af efterskoler bliver en del af anden fase af genåbningen af Danmark.

Det er regeringen og Folketingets partier blevet enige om efter forhandlinger, der er afsluttet torsdag aften, oplyser Statsministeriet.

Efterskolerne kan dog først åbne fra 18. maj, lyder det i aftalen.

- Der udarbejdes i samarbejde mellem efterskolerne og sundhedsmyndighederne nærmere retningslinjer, der skal sikre, at smitterisikoen mindskes mest muligt.

- Desuden skal der sikres en model for, at selvisolation af Covid-19-positive personer og eventuelt deres familier vil kunne opretholdes, står der.

En rapport fra Statens Serum Institut har vist, at man kan åbne flere dele af Danmark, uden at det vil betyde en øget coronasmitte i Danmark.

Der er regnet på et grundscenarie, som inkluderer blandt andet storcentre og biblioteker. Derudover er der også regnet på yderligere tiltag, som kan åbne, uden at det forventes at føre til en stigning i antallet af indlæggelser.

Beregningerne viser, at efterskoler kan åbne som normalt frem til sommerferien, uden at eleverne holder afstand til hinanden. Seruminstituttet har dog kun regnet på skoledelen og dermed ikke på, at eleverne bor sammen.

Ud over efterskolerne skal en række andre dele af samfundet vente med at åbne til 18. maj.

Det drejer sig om restauranter og caféer, de større skolebørn i 6. til 10. klasse, ind- og udlån på biblioteker, kirker og trossamfund.

Fra 18. maj kan undervisning og eksamener med krav om fysisk fremmøde også afholdes.

Ikke alle bliver dog nødt til at vente til 18. maj.

Fra mandag kan der åbnes for detailhandlen, herunder storcentre, professionel idræt uden tilskuere, udendørs idræts- og foreningsliv og zoologiske anlæg, hvor gæsterne kan køre til i bil, lyder det i aftalen.

Fremtiden for den midlertidige grænsekontrol med indrejseforbud samt skærpede retningslinjer er stadig uafklaret. Der vil være nyt senest 1. juni, meddeler Statsministeriet.