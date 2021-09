Efterretningstjenester foretager stadig ulovlig overvågning

Der er vanskeligheder hos både Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og Politiets Efterretningstjeneste (PET), når det kommer til at behandle personlige oplysninger om borgere.

Det konkluderer den årlige redegørelse om kontrollen af de danske efterretningstjenester. Den foretages af det uafhængige kontrolorgan Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET).

Tilsynet vurderer, at FE "fortsat har en væsentlig udfordring i forhold til overholdelse af reglerne". Det drejer sig om tilvejebringelse af oplysninger om personer i Danmark.

Sidste år viste redegørelsen, at FE i 14 tilfælde uberettiget har indhentet oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer.

Den nylige redegørelse for 2020 finder, at tjenesten i 15 af 68 udtrukne tilfælde uberettiget har foretaget søgning i rådata.

Begrebet hjemmehørende personer omfatter danske og nordiske statsborgere og andre udlændinge, der har ret til ophold i Danmark, og som er tilmeldt folkeregistret.

Fire gange er der sket uberettiget indhentning mod hjemmehørende personer. Det er sket i henholdsvis 2 dage, 34 dage og i to tilfælde 55 dage.

Tre gange skete det på baggrund af anmodninger fra PET.

For PET's vedkommende stod det allerede i begyndelsen af august klart, at tilsynet mener, at det "systematisk" overskrider fristerne for, hvornår oplysninger om borgere skal slettes.

Det fremgik af et svar fra tilsynet til Justitsministeriet, skrev Politiken 3. august.

I tilsynets redegørelse, der altså er offentliggjort torsdag, fremgår det ligeledes, at PET har problemer med at overholde reglerne på området.

- PET har generelt vanskeligheder med at iagttage lovgivningens krav om, at journalsager skal slettes eller forlænges, når den overordnede slettefrist herfor udløber, hvilket tilsynet finder kritisabelt, lyder det i redegørelsen.

Tilsynet udtaler kritik af flere forhold hos PET.

Eksempelvis behandler PET oplysninger i "37 databaser og journalsystemer samt i et transitsystem, som tjenesten ikke har orienteret tilsynet om".

PET har gentagene gange givet mangelfulde oplysninger til tilsynet, og tjenesten har ikke "stillet de nødvendige medarbejdere til rådighed til kontrol af databaser i 2020."

Tilsynet bemærker, at kontrollen med FE har været præget af fokus på de oplysninger, som man i november 2019 fik fra whistleblowere.

Det førte sidste år til hård kritik af efterretningstjenesten og hjemsendelse af ledelsen. Samtidig blev en undersøgelseskommission nedsat.

Med til redegørelserne af tjenesterne, der også omfatter en redegørelse af Center for Cybersikkerhed (CFCS), hører, at kritikken omfatter et udsnit af kontrollen.