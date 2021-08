Efterretningstjeneste undervurderede Kabuls fald

Blot seks dage inden fortalte Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) på en briefing partierne i Folketinget, at det var "mindre sandsynligt", at Kabul ville falde i løbet af hele 2021.

Nu erkender efterretningstjenesten, at den undervurderede, hvor hurtigt Talibans magtovertagelse ville gå.

- Det var ikke en overraskelse, at Kabul faldt, men hastigheden, som det skete med, havde vi ikke anset som sandsynlig, siger Svend Larsen, fungerende chef for FE, i en pressemeddelelse.

- Vi baserede vores vurderinger på det efterretningsgrundlag, vi havde til rådighed fra blandt andet egen indhentning, Forsvaret og internationale partnere. Men det har vist sig, at vores vurdering simpelthen var for optimistisk.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har tidligere forklaret, at analyser og efterretninger om situationen i Afghanistan var "helt afkoblet fra virkeligheden", og at det kalder på selvransagelse.

Men ifølge klassificerede dokumenter, som Berlingske har set, advarede chefen for de danske styrker i Afghanistan allerede 6. juni i en ugerapport til blandt andet Forsvarsstaben om, at den afghanske hær var i opløsning, og at Taliban rykkede hastigt frem mod Kabul.

I Forsvarsministeriet oplyste presseafdelingen til Berlingske, at hverken ministeriet eller forsvarsminister Trine Bramsen (S) har modtaget ugerapporten - eller kendte indholdet af den.

Hos Udenrigsministeriet lød meldingen:

- På baggrund af arkivsøgning ses hverken Udenrigsministeriet eller udenrigsministeren at have modtaget den omtalte rapport.

Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, mener dog, at regeringen har et kæmpe forklaringsproblem i forhold til Afghanistan.

- Det her illustrerer behovet for, at når operationen forhåbentlig succesfyldt er færdig om få dage, så skal der være et politisk efterspil og en uafhængig undersøgelse, siger han til Ritzau.

- Forløbet har med al tydelighed bevist, at der har været så mange fejl, som man åbenbart, og jeg siger åbenbart, har forsøgt at skjule, siger Aastrup Jensen.

Udenrigspolitisk ordfører Eva Flyvholm Fra Enhedslisten mener dog, at også Venstre er en del af årsagen til den sene evakuering.

- Den nye rapport, som jeg går ud fra, at regeringen har kendt til, illustrerer, hvor stærkt det gik ned ad bakke i Afghanistan.

- Men den afgørende forsinkende faktor er desværre nok en politisk uvilje både fra regeringen og Venstre og Konservative mod at tage nogle mennesker til Danmark og give dem et visum.

- Den udlændingepolitiske dagsorden i Danmark betød, at man i stedet længe klyngede sig fast til tolkeaftalen. Det betød, at man ikke i rette tid kunne evakuere grupper af mennesker, men skulle sagsbehandle hver enkelt, siger Eva Flyvholm.

Radikale Venstre ser også meget alvorligt på de nye klassificerede dokumenter.

- Det er helt nye oplysninger. Det ser vi meget alvorligt på. Det kræver en redegørelse når evakueringen er tilendebragt, siger udenrigsordfører Martin Lidegaard, der også er formand for Udenrigspolitisk Nævn.