Efterretningstjeneste undersøger demonstranter i uniform

Rettede man øjnene mod Men In Black-demonstration i Aalborg for en uge siden, kunne man umiddelbart få indtrykket af, at det danske forsvar havde sluttet sig til protestbevægelsen mod regeringens coronarestriktioner.

Flere personer bar nemlig militæruniformer ligesom dem, der bruges i forsvaret.

Det skriver TV2 Nord.

Det får nu Forsvarets Efterretningstjeneste til at indlede en undersøgelse af, hvorfor demonstranterne har båret uniform.

Forsvarsordfører for Venstre Lars Christian Lilleholt kritiserer de uniformerede demonstranter.

- Problemet er jo, at det er svært for dem, der deltager i demonstrationen, eller for dem, der kommer forbi, at skelne, om det er en reel myndighedsperson, eller om det er en, der har pådraget sig eller påført sig uniform, siger han.