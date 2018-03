Efterlyst kurdisk leder holder mandag møder i Danmark

Saleh Muslim er efterlyst af de tyrkiske myndigheder, som blandt andet beskylder ham for at have taget del i et dødeligt angreb i Ankara i februar 2016.

Kurderen er rejst ud af Tyrkiet og har i den seneste tid besøgt flere europæiske byer, hvor han har fået opmærksomhed i medierne.

Senest har han besøgt Sverige, hvor han torsdag blev begæret udleveret af Tyrkiet.

De svenske myndigheder har dog ikke reageret på udleveringsordren tids nok, og Saleh Muslim er igen rejst ud af landet.

Saleh Muslims besøg i Danmark var egentlig planlagt til at foregå i slutningen af februar.

Men efter anmodning fra Tyrkiet blev Muslim anholdt af tjekkisk politi kort inden sin afrejse.

Siden løslod Tjekkiet ham, da der ifølge de tjekkiske myndigheder ikke var hold i de tyrkiske anklager.

Søren Søndergaard tror da heller ikke, at kurderen har noget at frygte, når han besøger Danmark.

- Det kan jeg ikke forestille mig. Hans sikkerhed vil der selvfølgelig blive taget hånd om, men jeg kan ikke forestille mig, at han risikerer at blive arresteret, siger Søndergaard.

Enhedslisten støtter kurderne, og Saleh Muslim er inviteret for at fortælle om Islamisk Stat og den tyrkiske indrykning i Syrien.

- Jeg forventer jo, at danske politikere får mulighed for at snakke med en allieret i kampen mod Islamisk Stat. Det er jo ikke danske soldater, der er slået ihjel i kampen mod Islamisk Stat, det er unge kurdiske mænd og kvinder fra primært den syriske del af Kurdistan.

- Det er dem, som i hundredvis, hvis ikke tusindvis, er faldet i kampen for os mod Islamisk Stat. Derfor er det helt oplagt for danske politikere, at man snakker med en allieret i den kamp, siger han.