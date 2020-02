Efterlysning af drabsmand på scooter fører til 30 tip

Politiet har fået flere tip, efter at det tirsdag udsendte en efterlysning af en mand på en sort scooter.

Manden mistænkes for at være gerningsmanden til et drab i Fredericia mandag.

Omkring 30 henvendelser gennemgås og efterforskes nu. Flere af henvendelserne drejer sig specifikt om scooteren, som flere har set køre rundt i Fredericia før drabet.