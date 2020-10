Efteråret bliver et langt klimaopgør i rød blok

De Radikales leder, Morten Østergaard, truer med ikke at stemme for finansloven, hvis ikke regeringen ændrer Klimaprogrammet. Det vil udløse et valg, hvis regeringen ikke kan samle flertal for finansloven. Men på Christiansborg ser man dog mest af alt udtalelserne som et desperat forsøg på at råbe regeringen op.

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix