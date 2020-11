Efter zigzagkurs er Biden nu klar favorit hos Danske Spil

Spiller man onsdag aften på, at Donald Trump kan beholde sin plads som USA's præsident efter valget, er der en god gevinst at hente. Spiller man derimod på Joe Biden som den næste præsident, får man et meget lavt odds.

Donald Trump giver pengene 3,90 gange igen hos Danske Spil. Biden giver 1,25 hos samme selskab.

Oddsene ændrer sig dog hele tiden, alt afhængig af hvor mange der spiller på kandidaterne.

Oddsene på de to præsidentkandidater er rutsjet op og ned. Biden var inden valget tirsdag klar favorit og gav omkring 1,50 gange pengene igen hos de forskellige selskaber.

Men i løbet af valgaftenen ændrede det billede sig pludselig, efter at den foreløbige stemmeoptælling viste et tættere valg end ventet.

Det skete blandt andet, fordi Trump blev udråbt som vinder i staterne Florida og Texas og dermed kunne notere sig henholdsvis 29 og 38 valgmænd.

Onsdag morgen dansk tid overhalede Joe Biden dog igen Donald Trump og gav på Danske Spil omkring klokken 10 pengene 1,75 gange igen, mens Trump-sejr udløste et odds på 2,05. Siden da er Bidens favoritværdighed blot blevet større og større.

Der er endnu ikke udråbt en vinder af valget. Biden fører, når det gælder antallet af valgmænd, men ikke alle stater er talt op.

Peter Emmike Rasmussen, der er oddsætter hos Danske Spil, fortalte tidligere onsdag, at interessen for at spille på det amerikanske valg har været større end nogensinde. Desuden sagde han, at en Trump-sejr vil betyde, at Danske Spil skal udbetale omkring 3,5 millioner kroner til spillerne.

Trump erklærede sig natten til onsdag dansk tid for vinder af præsidentvalget og sagde i samme ombæring, at han vil bede højesteret i USA om at stoppe med at tælle de mange millioner brevstemmer, der stadig venter.

Joe Bidens kampagne har dog meddelt, at man i den situation har et hold jurister klar til at kæmpe imod.