Efter virusudbrud: Alle i ældreplejen i Hjørring skal testes

25 ansatte og beboere på et plejehjem i Hjørring Kommune er blevet bekræftet smittet med coronavirus.

Samtlige ansatte på plejehjem og i ældreplejen i Hjørring Kommune skal fremover testes regelmæssigt for coronavirus.

Det har Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed meddelt kommunen.

Det oplyser Leif Serup, der er direktør for Hjørring Kommunes Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltning, til DR Nordjylland.

- Det kommer til at ske i regi af Testcenter Danmark, og vi afventer stadigvæk de nærmere retningslinjer for det, siger han.

Meldingen kommer, efter at 25 ansatte og beboere på et plejehjem i Hjørring Kommune er blevet bekræftet smittet med coronavirus.

Tirsdag aften blev kommunen orienteret om, at en sygeplejerske på Vendelbocentret i Sindal var smittet med coronavirus. Siden er antallet af bekræftede smittede steget til 25. Heraf 12 beboere og 13 ansatte.

Af beboerne på plejehjemmet 11 bor på samme afdeling, som nu er skærmet af. Det skriver Nordjyske.

Den sidste smittede beboer, der bor uden for afdelingen, er blevet isoleret i sin egen lejlighed.

Siden tirsdag har kommunen sat foranstaltninger i værk, som skal forhindre yderligere smittespredning.

- Vi håber, at de smittetilfælde, vi ser nu, er noget, der skete, før vi satte foranstaltningerne i gang. Vi håber, at vi kan forhindre smitten i at sprede sig yderligere, siger Leif Serup til Nordjyske.

Han tilføjer, at kommunen vil blive ved med at teste, indtil der ikke konstateres flere smittede.

En ansat på Vendelbocentret har i privat sammenhæng haft kontakt med en ansat fra plejecenter Havbakken i Tornby.

Derfor er to beboere og to ansatte på Havbakken også blevet testet. Det er endnu uvist, hvorvidt de er blevet smittet.

Udbruddet af coronavirus har ifølge TV2 Nord også bredt sig til andre steder i Hjørring.

Søndag aften fik forældrene på Højene Skole i Hjørring besked på, at en elev i 4. klasse var blevet smittet.

Det har medført, at klassen er blevet sendt hjem, og det samme er klassens tre lærere.

Smittetallene i Nordjylland har ellers længe set gode ud.

De positive tendenser fik blandt andet Nørresundby Gymnasium og HF i Aalborg til at samle skolens 250 elever og lærere til et arrangement i maj, før det var tilladt at samle så mange.

Dengang begrundede gymnasiets rektor, Søren Hindsholm, sin beslutning med, at det var "nemmere at finde ti veganere i Nordjylland, end det er at finde én med corona".