Efter uklarhed om lyntest: Plejehjem er førsteprioritet

Det blev aftalt efter et møde fredag mellem Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner og regeringen.

Fra på mandag er der kun to udbydere af lyntest mod de nuværende fire.

Virksomheden Carelink skal stå for lyntest i Region Syddanmark, mens SOS International har vundet udbuddet af opgaven i de øvrige fire regioner.

De skal samlet stå for 100.000 lyntest om dagen, hvoraf de 60.000 skal være mobile - altså udkørende. De øvrige 40.000 lyntest skal foretages fra faste testcentre.

Selv om plejehjem er førsteprioriteret de næste 14 dage, vil der ifølge KL være mulighed for at anvende en del af kapaciteten til at teste ved for eksempel daginstitutioner som børnehaver og vuggestuer.

Hos fagfagforbundet FOA, der repræsenterer ansatte på plejehjem, er man tilfreds med, at der nu er kommet klarhed over, hvordan lyntest skal prioriteres.

Det fortæller Torben K. Hollmann, der er formand for social- og sundhedssektoren hos FOA.

- Det er vigtigt, at man har prioriteret plejehjem, så vi kan sikre, at de ansatte ikke tager smitte med ind til de sårbare borgere og i værste fald dør. Det har mange af vores medlemmer været bekymrede for, siger han.

Han håber, at den mobile testindsats kan blive indrettet, så de ansatte, der typisk arbejder i treholdsskift, altid kan blive testet, når de møder på arbejde.

Fra kommunernes side har der også været efterlyst en opbakning til lyntest fra myndighederne og regeringens side.

Justitsminister Nick Hækkerup (S), der står i spidsen for lyntest-indsatsen for regeringen, siger, at lyntest er gode til at screene for smitte i kampen mod coronavirus.

- Vi vil også i den kommende tid fastholde opmærksomheden på at få udbredt kviktest, for det er et godt værktøj til at få brudt smittekæderne, siger han i en pressemeddelelse.

Han tilføjer, at prioriteringen for lyntest vil blive justeret, når beboerne på plejehjem er vaccineret.

Alle plejehjemsbeboere i Danmark, der vil vaccineres, har fået første stik med en coronavaccine. Men det er ikke alle, som har fået andet stik endnu.

Alligevel vil der formentlig være en mindre andel af de ældre, som kan blive smittet, selv om de har fået vaccinen.

Det skyldes dels, at ingen vacciner virker 100 procent, og dels at vacciner generelt virker vacciner lidt dårligere på ældre end yngre, fordi de ældres produktion af antistoffer er lavere.