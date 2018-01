Efter trusler mod politikere vil flertal skærpe straf for trusler

Domstolene skal have mulighed for at sende en person op til fire år i fængsel for at fremsætte trusler. Særligt skærpende skal det være, hvis truslen er fremsat som følge af religiøse eller politiske overbevisninger. Det mener Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti ifølge Berlingske.

Foto: Scanpix/Mads Claus Rasmussen