Efter to år overhaler app NemID's nøglekort

88 procent af danskerne svarede i 2019, at de havde en smartphone. Derfor kan det måske overraske, at det tog nøgleappen, der blev lanceret i 2018, næsten to år at overhale nøglekortet.

- Sammenlignet med apps i samme klasse er det faktisk gået lynhurtigt, siger Jens-Jakob Lykke Larsen, der er Head of eSecurity Product and Delivery i Nets.

Appen, der udkom i maj i 2018, har i dag 2,3 millioner brugere. Ifølge Jens-Jakob Lykke Larsen har det velkendte nøglekort været svært at vriste ud af hænderne på folk.

- Nøglekortet var upopulært i starten, men blev mere populært med tiden. Folk kunne holde det i hånden, og det gav en følelse af sikkerhed, siger han.

Kigger man på tallene, er der noget, der tyder på, at størstedelen af danskerne stadig bruger nøglekortet. Men de, der bruger nøgleappen, bruger NemID i meget højere grad.

Siden appen blev introduceret, har de brugere, der anvender den, øget deres forbrug af NemID med 86 procent, mens det for dem, der stadig bruger nøglekortet, kun er steget med 27 procent.

- NemID's nøgleapp har jo den grundlæggende fordel i forhold til nøglekortet, at du aldrig løber tør for nøgler. Derudover synes mange af brugerne, at den ganske enkelt er nemmere og hurtigere, fordi de altid har deres mobil lige ved hånden, siger Jens-Jakob Lykke Larsen.