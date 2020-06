Efter svindelsager: Forsvarsminister sender ledere på kursus

Efter en række sager om mulig svindel og magtmisbrug i Forsvaret kommer det nu til at have konsekvenser.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) vil sende op til 500 ledere på kursus for at sikre "overholdelse og forståelse af principper for god offentlig administration".

Det skriver Jyllands-Posten.

Samtidig med kurserne indskærpes det, at det får konsekvenser for chefer, hvis ikke de sikrer, at centrale principper for økonomikontrol overholdes.

Ligeledes skal det have "indflydelse på karrieremulighederne" i Forsvaret, hvis en chef ikke reagerer på henvendelser om mulig svindel eller magtmisbrug.

- Vi skylder de tusindvis af ansatte i Forsvaret - og deres chefer - som hver dag udfører et exceptionelt arbejde, at vi får ryddet op i de her svindelsager, siger Trine Bramsen til Jyllands-Posten.

Ud over at sende lederne på kurser har ministeren en række andre planer for at rydde op i Forsvaret. Blandt andet vil hun styrke kontrollen med Forsvarets indkøb.

Tiltagene sker blandt andet efter en sag om mulig svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) og en verserende retssag mod en tidligere hærchef, der er anklaget for at misbruge sin stilling til at fremme sin kærestes karriere.