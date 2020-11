Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) under pressemøde med status på covid-19 i Danmark og præsentation af en plan for vaccinationsindsatsen mod covid-19 i Eigtveds Pakhus i København, torsdag den 26. november 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Efter stigende smitte skrues der op for coronatest i og omkring København

I og omkring hovedstaden skrues der nu op for test og smitteopsporing.

Coronasmitten fortsætter med at stige, og særligt i dele af hovedstaden går det den forkerte vej. Derfor skrues der op for indsatsen i København og 16 øvrige kommuner i og omkring hovedstaden.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) torsdag aften på et pressemøde.

- Vores myndigheder iværksætter en intensivering af test og smitteopsporing i de her kommuner, siger han og peger på, at smitten særligt ses blandt de 10-29-årige.

- Det er bekymrende. Vi følger situationen meget tæt og vurderer løbende, om der er brug for nye tiltag. Er det anbefalingen, vil vi ikke tøve med at indføre dem i de her kommuner, siger han.

Den coronataskforce, der den seneste tid har været indsat i vestegnskommunerne, udvides til også at omfatte flere andre kommuner.

De nye kommuner, som tilføjes til listen, er Ballerup, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Herlev, København, Lyngby-Taarbæk og Tårnby.

Taskforcen arbejdede allerede i Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk.

/ritzau/



