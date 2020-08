Efter stigende smitte: Aarhus Festuge aflyses

Alligevel stod Aarhus Festuge til at begynde om to uger. Den er dog nu aflyst, oplyses det i en pressemeddelelse.

- Vi har fået en klar anbefaling om at foretage en aflysning, og det vil vi naturligvis efterkomme, siger borgmester Jacob Bundsgaard (S).

Han er også formand for festugens bestyrelse.

- Det er den rigtige beslutning i den nuværende situation, hvor epidemien fortsat hersker i byen, lyder det fra borgmesteren.

Der var indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde på mandag for at afklare situationen.

- Med den klare anbefaling fra sundhedsmyndighederne træffes beslutningen nu frem for at afvente det planlagte bestyrelsesmøde mandag, siger Jacob Bundsgaard.

Onsdag viste tal, at der de seneste syv dage er der konstateret 364 tilfælde af covid-19 i Aarhus.