Efter seks år afgør syv retsdage Messerschmidts skæbne

Seks år efter at den første rumlen om potentielt misbrug af EU-midler kom frem, skal Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, mandag i retten. Tiltalt for svig og dokumentfalsk.

Over syv retsdage ved Retten i Lyngby skal det afgøres, om den kendte politiker er skyldig i uretmæssigt at have brugt EU-midler til at betale en del af regningen for DF's sommergruppemøde i 2015. Og have forfalsket en kontrakt for at gøre det.