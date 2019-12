Efter sammenbrud forhandles der igen om indgreb mod kviklån

Uenighederne om et renteloft over kviklån blev i sidste uge så uoverstigelige, at erhvervsminister Simon Kollerup (S) besluttede at udsætte forhandlingerne og give partierne en tænkepause.

- Forhandlingerne stod i stampe, fordi partierne var for langt fra hinanden. Alle parter havde brug for en tænkepause, hvis vi skulle finde en løsning, siger Simon Kollerup til Ritzau.

- Nu er vi i gang igen, og jeg har haft de første bilaterale forhandlinger med ordførere fra partierne. Jeg håber, at vi nu kan samles om at levere det reelle opgør med kviklån, som der er brug for, siger han.

I løbet af onsdag har han forhandlet enkeltvis med partiernes ordførere i forsøget på at få skabt enighed om et ÅOP-loft, som er et låns samlede årlige omkostninger i procent.

Forhandlingerne vil fortsætte i løbet af aftenen, men det er uvist, hvornår alle ordførere igen samles om forhandlingsbordet.

Regeringen selv har spillet ud med et ÅOP-loft på 25 procent, SF og Enhedslisten med 15 procent, mens De Radikale har været mere fåmælte om, hvor loftet bør ligge.

Det har dog stået klart, at De Radikale ønsker et højere loft end regeringens forslag.

Til Børsen har partiets erhvervsordfører, Katrine Robsøe, fortalt, at det var hendes opfattelse, at De Radikale, SF og Enhedslisten var klar til at tilslutte sig en aftale om et ÅOP-loft på 40 procent.

Det blev dog ifølge hende droppet i sidste øjeblik. SF har afvist, at partiet er sprunget fra en aftale.

De borgerlige partier har alle ytret ønske om et ÅOP-loft, som ligger tæt op ad det, som bankernes brancheorganisation, Finans Danmark, har foreslået. Det lyder på 50 procent.

Simon Kollerup har ikke afvist, at han vil forsøge at danne et flertal for et indgreb mod kviklån, uden at alle tre støttepartier er med.