Efter en sag om plejesvigt på plejehjemmet Kongsgården i Viby ved Aarhus kommer et udvalg under Aarhus Byråd nu med ni anbefalinger på området. Anbefalingerne skal være med til at genopbygge tilliden til plejeområdet i Aarhus Kommune. (Arkivfoto)

Efter sag om plejesvigt: Ny ledelse skal genoprette tilliden

Der er brug for nye kræfter i ledelsen på plejeområdet i Aarhus.

Det mener Sundheds- og Omsorgsudvalget i kommunen, der kommer med ni anbefalinger, som skal styrke tilliden i kommunen efter sag om plejesvigt.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Nye kræfter i den øverste ledelse på plejeområdet er særligt i fokus. Herunder kommer nye kompetencer på posten som vicedirektør for sundhed og omsorg i første række.

- Vi skal have tryghed for, at der er styr på tingene, så vi forhåbentlig aldrig igen vil få så stor og negativ en overraskelse, som forløbet med Kongsgården har været, siger Jan Ravn Christensen (SF), der har siddet med i udvalget, til avisen.

Kongsgården er et plejehjem i Viby ved Aarhus, hvor TV2 dokumenterede, at en beboer oplevede plejesvigt. Vedkommende var for eksempel hævet i en lift over sin seng i flere minutter trods smerter og ønsker om at komme ned.

Politikerne i udvalget hæfter sig ved, at ledelsen af ældreområdet i for høj grad har forsøgt at lukke sig om sig selv i forbindelse med hele forløbet på Kongsgården, skriver Århus Stiftstidende.

Udover anbefalingerne får ældreområdet tilført 67 millioner kroner. Det er besluttet efter de netop afsluttede budgetforhandlinger, oplyser rådmand Jette Skive (DF) til avisen.

De ni anbefalinger kommer i kølvandet på en undersøgelse, der blev igangsat på grund af sagen om plejesvigt på plejehjemmet.

Svigtet kom frem i lyset på grund af TV2-dokumentaren "Plejehjemmene bag facaden", hvor 90-årige demente Else Maria Larsen var hovedpersonen.

Aarhus Kommune nedlagde forbud imod, at TV2 viste dokumentaren, men forbuddet blev efterfølgende hævet.

Dokumentaren, der også indeholdt optagelser fra et plejehjem i Randers, startede en debat om, hvorvidt ældreplejen i dag er tilfredsstillende. Den debat blev også sundhedsminister Magnus Heunicke (S) en del af.

Magnus Heunicke sagde i den forbindelse, at "det er naivt at tro, at der er tale om to enlige svaler". Han blev kaldt i samråd for at redegøre for forholdene i ældreplejen.